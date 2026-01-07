 Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti venduti in Sicilia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Lotteria Italia 2026, le città siciliane baciate dalla fortuna

A bocca asciutta le province di Ragusa, Enna e Caltanissetta
6 min di lettura

In una serata in cui, nello speciale di “Affari Tuoi” dedicato alla Lotteria Italia 2026, hanno dominato Roma e provincia, la Sicilia non resta a bocca asciutta ma deve accontentarsi dei premi “minori”.

Tra le città siciliane baciate dalla fortuna figura Marsala (50mila euro). Premi da 20mila euro sono andati a Palermo, Sant’Agata di Militello, Licata, Gioiosa Marea, Messina, Taormina, Catania, Siracusa, Prizzi, Milazzo e Partinico.

Qui di seguito gli elenchi completi dei biglietti vincenti di seconda, terza e quarta categoria.

LEGGI ANCHE: LOTTERIA ITALIA 2026, I CINQUE PREMI MILIONARI E IL PREMIO SPECIALE DA 300MILA EURO

Lotteria Italia 2026, elenco biglietti vincenti seconda categoria (100mila euro)

  • F460252 – Pergine Valsugana (TN)
  • F495065 – Carcare (SV)
  • R116579 – San Nicola la Strada (CE)
  • B355821 – Desenzano del Garda (BS)
  • B408458 – Napoli (NA)
  • M082984 – Somma Lombardo (VA)
  • U473669 – Cinisello Balsamo (MI)
  • S203579 – Milano (MI)
  • N010700 – Roma (RM)
  • G227785 – Barberino di Mugello (FI)
  • V055420 – Cuvio (VA)
  • S463626 – Pescara (PE)
  • Z455638 – Montepaone (CZ)
  • T243441 – Castrocielo (FR)
  • R040814 – Levate (BG)
  • G279874 – Torino (TO)
  • E304956 – Colloredo di Monte Albano (UD)
  • I429575 – Gioia del Colle (BA)
  • L298491 – Ancona (AN)
  • O116424 – Roma (RM)
  • V213185 – Sommacampagna (VR)
  • L253421 – Castellaro (IM)
  • S152617 – Nogaredo (TN)
  • N423461 – Modena (MO)
  • R318537 – Crotone (KR)
  • Z389503 – Milano (MI)
  • A476470 – Pescara (PE)
  • C366742 – Napoli (NA)
  • Q224705 – Civitella in Val di Chiana (AR)
  • I476752 – Torino (TO)

Elenco biglietti vincenti terza categoria (50mila euro)

  • C431308 – Napoli (NA)
  • S428559 – Pistoia (PT)
  • E312271 – Fiorenzuola d’Arda (PC)
  • Z166541 – Roma (RM)
  • T435587 – Civitella in Val di Chiana (AR)
  • U309578 – Senigallia (AN)
  • Z144713 – Bari (BA)
  • P361311 – San Salvo (CH)
  • Q220879 – Novara (NO)
  • Z353771 – Auronzo di Cadore (BL)
  • G222437 – Capaccio Paestum (SA)
  • V015643 – Ascoli Satriano (FG)
  • V057512 – Gallicano nel Lazio (RM)
  • Q219217 – Cremella (LC)
  • O226436 – Prevalle (BS)
  • A171897 – San Nicola la Strada (CE)
  • G004181 – Calcinate (BG)
  • M433499 – Bologna (BO)
  • L230622 – Verona (VR)
  • C183249 – Ariccia (RM)
  • V392187 – Pietravairano (CE)
  • G135863 – Frascati (RM)
  • C248913 – Rimini (RN)
  • S010555 – Belforte Monferrato (AL)
  • E091798 – San Mauro Pascoli (FC)
  • P001034 – Numana (AN)
  • S121337 – Roma (RM)
  • Q419219 – Foggia (FG)
  • L462968 – Udine (UD)
  • O331476 – Napoli (NA)
  • R408948 – Napoli (NA)
  • C418134 – Roma (RM)
  • N028152 – Milano (MI)
  • M472501 – Rubiera (RE)
  • C216443 – Bergamo (BG)
  • Z132743 – Torino (TO)
  • F466560 – Torino (TO)
  • I073408 – Sant’Elpidio a Mare (FM)
  • D033808 – Reggio Calabria (RC)
  • T255565 – Fiorenzuola d’Arda (PC)
  • E066928 – Alessandria (AL)
  • V216173 – Monteforte d’Alpone (VR)
  • Z031713 – Ravenna (RA)
  • Q330855 – Calalzo di Cadore (BL)
  • F339474 – Rapallo (GE)
  • V259119 – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
  • T493114 – Firenze (FI)
  • R435513 – Marsala (TP)
  • G119037 – Padova (PD)
  • I293236 – Massa Lombarda (RA)
  • M497604 – Casarano (LE)
  • AA291027 – Rivenditore Online
  • O475636 – Gubbio (PG)
  • R486593 – Sant’Elpidio a Mare (FM)
  • E289487 – Ferrara (FE)
  • R216548 – Castione della Presolana (BG)
  • P403550 – Vigevano (PV)
  • T346930 – Tivoli (RM)
  • M154316 – Roma (RM)
  • S221283 – Campogalliano (MO)

Lotteria Italia 2026, elenco biglietti vincenti quarta categoria (20mila euro)

  • G307544 – Milano (MI)
  • B469167 – Sala Consilina (SA)
  • AA220817 – Rivenditore online
  • D048462 – Fornovo di Taro (PR)
  • V421930 – Sant’Agata di Militello (ME)
  • O062479 – Castelnuovo Scrivia (AL)
  • O107429 – Palermo (PA)
  • U332441 – Milano (MI)
  • T117121 – Due Carrare (PD)
  • D043028 – Bologna (BO)
  • C210612 – Rimini (RN)
  • I357941 – Palermo (PA)
  • S060016 – Galliate (NO)
  • A131162 – Roma (RM)
  • D439450 – Licata (AG)
  • U361241 – Roma (RM)
  • T438695 – Napoli (NA)
  • D396734 – Livorno (LI)
  • Q262299 – Padova (PD)
  • B134389 – Berceto (PR)
  • T259078 – Milano (MI)
  • Z370772 – Caserta (CE)
  • D337349 – Sala Consilina (SA)
  • V289642 – Roma (RM)
  • R484808 – Rocca Priora (RM)
  • P014180 – Parma (PR)
  • Z480095 – Poncarale (BS)
  • C009689 – Asti (AT)
  • V206182 – Rapallo (GE)
  • S130035 – Fabro (TR)
  • L390343 – Artena (RM)
  • I397712 – Orbassano (TO)
  • D284337 – Ceriale (SV)
  • D007562 – San Giovanni Ilarione (VR)
  • O054744 – Mirandola (MO)
  • F038719 – Gioiosa Marea (ME)
  • O209513 – Milano (MI)
  • T050794 – Veggiano (PD)
  • L133093 – Roma (RM)
  • E184779 – Castel San Pietro Terme (BO)
  • O347724 – Brugnato (SP)
  • A099940 – Pomezia (RM)
  • N140942 – Roma (RM)
  • Q340409 – Gragnano (NA)
  • U285126 – Isola del Liri (FR)
  • V145151 – Numana (AN)
  • F129538 – Modugno (BA)
  • T259699 – Taino (VA)
  • C175266 – Iseo (BS)
  • G011900 – Venezia (VE)
  • C187813 – Roma (RM)
  • R481321 – Fonte Nuova (RM)
  • P221793 – Roma (RM)
  • F022379 – Tarsia (CS)
  • O252988 – Savignano sul Rubicone (FC)
  • B417083 – Genova (GE)
  • Q474963 – Prato (PO)
  • T105272 – San Vitaliano (NA)
  • P286138 – Livorno (LI)
  • Q280839 – Marcianise (CE)
  • R137018 – Roma (RM)
  • R024986 – Potenza (PZ)
  • P230883 – Sala Consilina (SA)
  • N352908 – Châtillon (AO)
  • D004044 – Martignacco (UD)
  • M086488 – Gallicano nel Lazio (RM)
  • U482325 – Ferentino (FR)
  • C189316 – Roma (RM)
  • O001357 – Tivoli (RM)
  • T103398 – Roma (RM)
  • C039811 – Roma (RM)
  • L467975 – Montesano sulla Marcellana (SA)
  • U335141 – Viterbo (VT)
  • M491636 – Limbiate (MB)
  • U121289 – Roma (RM)
  • L307590 – Napoli (NA)
  • F051382 – Villacidro (SU)
  • R029869 – Roma (RM)
  • B300902 – San Gregorio Matese (CE)
  • T209780 – Mazzano (BS)
  • T491291 – Corigliano-Rossano (CS)
  • G432952 – Brescia (BS)
  • C192870 – Roma (RM)
  • V342725 – Civitella in Val di Chiana (AR)
  • R380341 – Anagni (FR)
  • AA378493 – Rivenditore online
  • F264400 – Alife (CE)
  • G056308 – Caravaggio (BG)
  • C244384 – Mosciano Sant’Angelo (TE)
  • Q133568 – Conegliano (TV)
  • D335754 – Formigine (MO)
  • C191337 – Roma (RM)
  • U404738 – Messina (ME)
  • O308074 – Livorno (LI)
  • G172079 – Roma (RM)
  • Q159289 – Reggello (FI)
  • Q200159 – Civitella d’Agliano (VT)
  • B489440 – Trieste (TS)
  • D475979 – Angri (SA)
  • M268445 – Rizziconi (RC)
  • A484127 – Savona (SV)
  • U277736 – Caivano (NA)
  • U290230 – Roma (RM)
  • P020031 – Soverato (CZ)
  • L462145 – Villesse (GO)
  • C433551 – Taormina (ME)
  • P414273 – Gaeta (LT)
  • N310054 – Cagliari (CA)
  • R343286 – Rivalta di Torino (TO)
  • U486455 – Montignoso (MS)
  • G149349 – Roma (RM)
  • C312266 – Genova (GE)
  • C498889 – Pietrasanta (LU)
  • N155198 – Chieti (CH)
  • S294818 – Torino (TO)
  • L371060 – Torino (TO)
  • Q492234 – Bassano del Grappa (VI)
  • P392591 – Bologna (BO)
  • A437119 – Gallipoli (LE)
  • C285823 – Palmanova (UD)
  • M230724 – Jesolo (VE)
  • B197000 – Roma (RM)
  • T048864 – Desenzano del Garda (BS)
  • A241963 – San Zenone al Lambro (MI)
  • G086958 – Roma (RM)
  • I142272 – Sesto Fiorentino (FI)
  • A382183 – Castel Maggiore (BO)
  • R310637 – Vimercate (MB)
  • S472066 – Lucignano (AR)
  • P482936 – Torre Pellice (TO)
  • T488461 – Giulianova (TE)
  • C167706 – Gonars (UD)
  • L306170 – Catanzaro (CZ)
  • C366465 – Pordenone (PN)
  • L444286 – Torino (TO)
  • F253844 – Dolo (VE)
  • D271564 – Sala Consilina (SA)
  • E273527 – Roma (RM)
  • Q045872 – Cingoli (MC)
  • B243922 – Sarteano (SI)
  • D113976 – Roma (RM)
  • G254759 – Lecce (LE)
  • T246252 – Firenze (FI)
  • E184497 – Teano (CE)
  • B324560 – La Maddalena (SS)
  • L004685 – Lugo (RA)
  • F047063 – Savona (SV)
  • AA317629 – Rivenditore online
  • D137375 – Vignate (MI)
  • C190810 – Roma (RM)
  • O321285 – Gemona del Friuli (UD)
  • M236176 – Bagno a Ripoli (FI)
  • E098608 – Tolfa (RM)
  • T463313 – Oricola (AQ)
  • D096763 – Ruoti (PZ)
  • N039509 – Cagliari (CA)
  • O471371 – Piano di Sorrento (NA)
  • S212037 – Catania (CT)
  • C308691 – Vallata (AV)
  • I302163 – Siracusa (SR)
  • A336852 – Padova (PD)
  • L287418 – Roma (RM)
  • T431412 – Roma (RM)
  • L049352 – San Salvatore Telesino (BN)
  • U077847 – Prizzi (PA)
  • I311395 – Angri (SA)
  • B382220 – Aosta (AO)
  • G351469 – Lucca (LU)
  • M003082 – Milazzo (ME)
  • L312092 – Rivoli (TO)
  • I095731 – Paderno Dugnano (MI)
  • R236630 – Cesa (CE)
  • V216212 – Sezze (LT)
  • S355283 – Mantova (MN)
  • A403172 – Pomezia (RM)
  • Z483397 – Morro d’Oro (TE)
  • C329828 – Sommacampagna (VR)
  • U358618 – Antrodoco (RI)
  • V307045 – Castel Goffredo (MN)
  • Z218184 – Poggiofiorito (CH)
  • B221743 – Catania (CT)
  • Z330530 – Paderno Dugnano (MI)
  • A471151 – Mirabella Eclano (AV)
  • G158475 – Paderno Dugnano (MI)
  • U304756 – Sala Consilina (SA)
  • AA261588 – Rivenditore online
  • O038082 – Gioia del Colle (BA)
  • D005209 – San Zeno Naviglio (BS)
  • G018741 – Calcinato (BS)
  • S126562 – Roma (RM)
  • V486619 – Guidonia Montecelio (RM)
  • L439226 – Formigine (MO)
  • F139871 – Gonars (UD)
  • C274898 – Partinico (PA)
  • I427451 – Foligno (PG)
  • L284333 – Taggia (IM)
  • O451758 – Napoli (NA)
  • A430326 – Faicchio (BN)
  • L318846 – Cerignola (FG)
  • Q485895 – Terni (TR)
  • P106297 – Roma (RM)
  • N436646 – Lainate (MI)
  • B212706 – Vieste (FG)
  • R068972 – Massa (MS)
  • N409756 – Alessandria (AL)
  • L088653 – Roma (RM)
  • R362954 – Vallecrosia (IM)
  • P109516 – Roma (RM)
  • R038547 – Morro d’Oro (TE)
  • A008063 – Merano (BZ)
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI