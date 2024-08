Lotto centro, la notte scorsa rimosse 15 tonnellate di cenere vulcanica

Gli orari dei prossimi giorni

CATANIA – È di 15 tonnellate il quantitativo di cenere vulcanica raccolto stanotte nel Lotto Centro da Gema Spa. I cassoni si sono riempiti rapidamente e – assicura Gema – si completerà la raccolta stasera stessa.

Il prossimo appuntamento con il porta a porta della cenere vulcanica è già fissato per mercoledì 4 settembre con esposizione dei sacchetti (trasparenti e non troppo pieni) dalle 20.30 alle 22 di martedì 3 settembre.

Il report

“Prosegue il piano di spazzamento meccanizzato per la cenere vulcanica di Gema Spa – si legge in una nota – deciso in sinergia con il sindaco Enrico Trantino e la Direzione Ecologia del Comune e previsto fino al 31 agosto. L’intervento stanotte e stamattina è stato effettuato nelle vie Puccini (da corso Sicilia a via Coppola), Rizzo, piazza Turi Ferro e Santa Maria di Betlem. Oltre alle vie Di Prima, Luigi Sturzo e De Curtis”.

Spiegano dalla Gema: “A causa della presenza di auto parcheggiate in alcuni tratti non è stato possibile effettuare lo spazzamento meccanizzato a regola d’arte, per cui si continua a raccomandare ai cittadini il rispetto dei divieti di sosta per consentire ai mezzi e agli operatori di effettuare correttamente la pulizia”.

Di seguito le date, vie e divieti di sosta previsti:

Mercoledì 28 agosto

Divieto di sosta dalle 18 di mercoledì alle 4 del 29 agosto in via Finocchiaro Aprile

Giovedì 29 agosto

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Basile, Battiato e Morosoli

Divieto di sosta dalle 18 di giovedì alle 4 del 30 agosto nelle vie Capuana e Giuseppe Verdi

Venerdì 30 agosto

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie D’Amico, Trigona e Campo Franco

Divieto di sosta dalle 18 di venerdì alle 4 del 31 agosto nelle vie Scannapieco e Cibele

Sabato 31 agosto

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Antonio Merlini, Pietro Carrera e Marletta.