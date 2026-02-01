Trovata morta in casa a 54 anni, era stata dimessa un giorno prima

Luana Ziggiotti lascia due figlie

Una donna di 54 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Volpiano. Un giorno prima, era stata dimessa dall’ospedale di Chivasso. Sulla morte di Luana Ziggiotti, la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza persone iscritte nel registro degli indagati.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso della donna – operatrice socio sanitaria in una Rsa di Volpiano – potrebbe essere stato causato da un trauma cranico: avrebbe battuto la testa a seguito di un malore. Un’ipotesi che ora dovrà essere verificata alla luce degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Trovata morta in casa, i messaggi ai familiari

Il giorno precedente alla morte, la 54enne si era recata al pronto soccorso ed era stata successivamente dimessa. Proprio questo passaggio è ora al centro delle verifiche investigative, per accertare se esistano eventuali collegamenti tra la valutazione clinica, le dimissioni e l’esito fatale. Il fascicolo è seguito dal sostituto procuratore Alessandro Gallo, che ha già disposto l’autopsia.

A rafforzare la necessità di ulteriori approfondimenti anche alcuni messaggi inviati dalla donna a familiari nelle ore e nei giorni precedenti al decesso. Comunicazioni in cui faceva riferimento al suo stato di salute, al periodo di convalescenza e agli accertamenti medici effettuati.

Elementi che gli investigatori ritengono rilevanti per ricostruire nel dettaglio il quadro clinico, i sintomi manifestati e le indicazioni ricevute, così da chiarire le cause della morte.

Trovata morta in casa, Volpiano sotto shock

La notizia ha avuto un forte impatto sulla comunità di Volpiano, dove Luana Ziggiotti era conosciuta sia a livello personale sia professionale. Da anni lavorava come operatrice socio sanitaria ed era apprezzata da colleghi e familiari degli anziani assistiti. Lascia due figlie, Valentina e Veronica.

Nelle ore successive alla diffusione della notizia, numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi anche sui social network. Per sostenere economicamente le due ragazze è stata avviata una raccolta fondi, che ha registrato un’ampia partecipazione. I funerali si sono svolti giovedì 29 gennaio nella Parrocchia S.S. Pietro e Paolo Apostoli di Volpiano.

