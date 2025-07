L'episodio è avvenuto a Fiumicino

Luca Zingaretti affida ai social il racconto di un episodio avvenuto in aeroporto che lo ha profondamente indignato. L’attore, che per oltre 20 anni ha prestato il volto in tv al commissario Montalbano, si dice inorridito dal comportamento di una donna.

Nello specifico, si tratterebbe della consorte di un esponente politico, che, accompagnata da una scorta, avrebbe saltato la fila senza alcuna motivazione apparente. Un privilegio ingiustificato che ha fatto sbottare Luca Zingaretti spingendolo a puntare il dito contro un comportamento che ritiene emblematico di un malcostume diffuso.

Luca Zingaretti tuona contro la moglie di un politico nazionale

“Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire, ho assistito a una scena veramente… C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le faceva: ‘Prego, prego’ – ha raccontato – Allora dico…ma non vi vergognate? Non vi vergognate…manco per andare in vacanza? Vergognatevi”.

Luca Zingaretti

L’attore tornerà ad interpretare Montalbano?

Luca Zingaretti ha vestito i panni del celebre commissario Salvo Montalbano a partire dal 1999, diventando il volto della serie adattata dai romanzi di Andrea Camilleri per ben quindici stagioni, per un arco temporale che si è esteso fino al 2021. Il successo della fiction, trasmessa prima su Rai 2 e poi su Rai 1, lo ha consacrato come uno degli attori italiani più riconosciuti e amati nel ruolo.

Dopo la scomparsa del regista Alberto Sironi nel 2019, Luca Zingaretti non solo ha continuato a recitare, ma ha assunto anche la regia delle ultime due stagioni, dimostrando un legame profondo con il personaggio e una grande responsabilità artistica.

Per quanto riguarda un possibile ritorno, la serie si trova da allora in uno stallo produttivo. Lo stesso Luca Zingaretti ha più volte espresso gratitudine verso il ruolo, pur lasciando intendere di non escludere la possibilità di future riprese, sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali da parte della Rai o della produzione.

Il legame speciale tra Luca Zingaretti e la Sicilia

In sostanza, le speranze di rivederlo nei panni di Montalbano restano vive, ma il progetto non è attualmente in fase di realizzazione. L’attore romano ha un legame speciale con la Sicilia. Non solo Luca Zingaretti ha scelto il Castello di Donnafugata per impalmare la sua seconda moglie Luisa Ranieri ma ha anche eletto Pantelleria suo buen retiro.

