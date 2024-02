Lucarelli è squalificato, Vanigli: “Ora pensiamo a rientrare in campionato”

Recrimina il Rimini per la rete annullata in recupero

CATANIA – Si ricomincia da qui. Da una finale di Coppa Italia strappata con le unghia e con i denti al cospetto di un avversario che recrimina per una rete annullata in pieno recupero. Mister Vanigli, in panca al posto dello squalificato Lucarelli, non si nasconde e guarda già avanti in quello che è un dopopartita che spalanca le porte dei play off e di una speranza calcistica che può tramutarsi in sogno.

“È stata una partita combattuta. Sapevamo che il Rimini sarebbe venuto a giocarsi la partita: le ultime in campionato le ha vinte tutte ma sapevamo, dal canto nostro, che per noi era una partita importante.

Il futuro del campionato? Noi dobbiamo metterci subito in carreggiata, migliorando settimana per settimana. Sappiamo di dover trovare il tempo di allenarci ed oggi gli allenamenti li facciamo praticamente in partita”.

“Sapevamo quello che ci aspettava contro il Rimini e per questo abbiamo giocato pressando un pò più alti: era giusto che facessero la partita anche loro. Castellini è un ragazzo splendido, con la mentalità giusta e mi auguro che possa continuare in questo modo”.

“Il prosieguo del campionato? Noi non dobbiamo calare di concentrazione e sappiamo che quando mettiamo intensità creiamo problemi a tutti. Ed è su questa strada che dobbiamo proseguire perchè il campionato resta un nostro obiettivo anche per rispetto nei confronti della nostra gente”.