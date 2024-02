La coppia si stava separando

Ennesimo femminicidio, questa volta in Toscana. Marito e moglie, che si stavano separando, hanno litigato per strada, ma la lite non è andata giù all’uomo che ha accoltellato quella che a breve sarebbe diventata l’ex moglie.

L’uomo dopo il femminicidio si è consegnato ai carabinieri.

Sul posto, oltre ai miliari, il pubblico ministero e il medico legale