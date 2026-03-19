Il corpo della donna è stato sbalzato e trascinato sull'asfalto per diversi metri

Una donna di 51 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto lungo una strada provinciale nel comune di Lisciano Niccone, in provincia di Perugia. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 37 anni risultato positivo all’alcol test dopo l’incidente.

La vittima è Lucia Lamentini, insegnante di sostegno e fotografa molto conosciuta tra Camucia e Cortona. L’investimento è avvenuto poco dopo la mezzanotte e per la donna non c’è stato nulla da fare.

Lucia Lamentini, l’incidente tra Lisciano Niccone e Cortona

L’impatto si è verificato intorno alle 00.30 lungo via della Lebbia, la strada che collega Lisciano Niccone a Cortona. Secondo le prime ricostruzioni, Lucia Lamentini stava rientrando verso casa dopo aver trascorso la serata a cena con un amico in un locale della zona.

Durante il viaggio, a circa quindici chilometri da Camucia, la donna avrebbe chiesto di fermarsi per permettere al cane che era con lei di scendere dall’auto.

Il corpo della donna sbalzato e trascinato sull’asfalto

Una volta scesa dal veicolo, la cinquantunenne si sarebbe fermata sul margine della strada, probabilmente per consentire all’animale di fare una breve sosta. In quel momento lungo la stessa strada è sopraggiunta una Volkswagen Polo guidata da un uomo di 37 anni residente a Lisciano Niccone.

L’impatto è stato particolarmente violento. Dai primi rilievi emerge che il corpo della donna sarebbe stato sbalzato e trascinato sull’asfalto per diverse decine di metri.

Inutili i soccorsi, Lucia Lamentini è morta sul colpo

Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’elisoccorso ma per Lucia Lamentini non c’è stato nulla da fare. La donna è morta sul colpo e il suo decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’investimento.

È stato lo stesso conducente della Volkswagen Polo, visibilmente sotto choc, a contattare i soccorsi. L’uomo stava rientrando da una cena con amici a Umbertide quando è avvenuto l’incidente.

L’alcol test positivo e l’indagine per omicidio stradale

I carabinieri intervenuti sul posto hanno sottoposto il trentasettenne ai controlli previsti in questi casi. L’alcol test ha dato esito positivo.

L’uomo è stato quindi iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale. Si tratta di un passaggio formale mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli accertamenti dei carabinieri

La Volkswagen Polo coinvolta nell’incidente è stata posta sotto sequestro. I carabinieri del radiomobile di Città della Pieve stanno svolgendo ulteriori verifiche e sono tornati sul luogo dell’investimento anche nella giornata successiva per effettuare nuovi rilievi.

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sono le condizioni della strada, descritta come un tratto poco illuminato e con il manto in parte dissestato, oltre alla velocità con cui procedeva il veicolo.

Sono inoltre attesi i risultati degli esami tossicologici per verificare se il conducente abbia assunto eventuali sostanze stupefacenti.

La salma trasferita all’obitorio

Il corpo di Lucia Lamentini è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia. L’esame servirà a stabilire con precisione le cause della morte e a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’impatto.

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