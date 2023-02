‘L’ultimo abbraccio’, sabato la presentazione del romanzo di Gassani

A Villa Malfitano

PALERMO – ‘L’ultimo abbraccio’, è il titolo del primo romanzo dell’avvocato Gian Ettore Gassani, edito da Diarkos, che verrà presentato a Palermo sabato 18 febbraio alle 18, a Villa Malfitano. L’evento è organizzato dal Pool antiviolenza e per la legalità e dall’Inner Wheel Palermo Normanna.

Interverranno : Angela Fundarò (Presidente del Pool antiviolenza e per la legalità), il presidente del tribunale di Palermo Antonio Balsamo, l’avvocato Gabriella Tutone, la psicologa e psicoterapeuta Giulia Grillo, l’avvocato Luca Volpe. Sarà presente l’autore, presidente del matrimonialisti italiani, esperto di diritto delle relazioni familiari, di diritto internazionale, opinionista televisivo e delle maggiori testate nazionali.

‘L’ultimo abbraccio’, è il suo primo romanzo fatto di intrecci e storie parallele, abbandono e riscatto, una storia che ha come protagonista Dimitri Wosniak, un ebreo polacco che a cinquantotto anni è un uomo solo nella cittadina polacca di Possen, sullo sfondo di una Ucraina, all’indomani del disastro di Chernobyl, una terra che l’autore conosce molto bene per motivi professionali essendosi occupato spesso di adozioni internazionali.

Durante la presentazione ci sarà la testimonianza di un ragazzo ucraino adottato in Italia, che come uno dei protagonisti era stato affidato ad un internat (orfanotrofio sovietico) L’ultimo abbraccio tocca temi tra cui le adozioni, l’accoglienza, la solidarietà,l ‘empatia ,il coraggio, una storia appassionante ricca di emozioni, quell’ultimo abbraccio che avreste voluto e non avete potuto dare. L’ingresso è libero.