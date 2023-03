L’ultimo saluto di Favara a Davide, il ragazzo morto su un campo da basket

Un'intera città chiede risposte

FAVARA (AGRIGENTO) – Lacrime e commozione a Favara. Un’immensa folla si è ritrovata nella chiesa degli Apostoli Pietro e Paolo per dare l’ultimo saluto al piccolo Davide Licata, dodicenne deceduto la scorsa settimana mentre stava giocando a basket nella palestra dell’istituto scolastico Guarino della cittadina in provincia di Agrigento.

Il dolore di una città

L’intera comunità si è raccolta in un profondo silenzio interrotto da un lungo applauso che ha accompagnato l’uscita del feretro del giovane. Una bara bianca. Tantissime le persone che hanno voluto rendere omaggio a Davide e dare conforto ai familiari, straziati e lacerati dal dolore. Tra loro i vari compagni di scuola ma anche i giocatori della Fortitudo, massima espressione territoriale di quello sport che Davide tanto amava.

Ora si chiedono risposte certe

Favara, dopo le lacrime versate, chiede adesso risposte certe. Ed è proprio in questa direzione che inquirenti e investigatori stanno lavorando incessantemente ormai da giorni. Nella giornata di ieri è stata eseguita l’autopsia sulla giovane vittima e nei prossimi novanta giorni arriverà il primo punto fermo della delicata inchiesta: l’esatta causa della morte. La tragedia appena sette giorni fa. Nella serata di martedì Davide, impegnato in una sessione di allenamenti di basket nella palestra della scuola, accusa un forte mal di testa e si accascia al suolo. Disperata ma inutile la corsa in ospedale. Soltanto ieri, dopo l’autopsia disposta dalla procura di Agrigento, la salma è stata dissequestrata e restituita ai familiari. L’inchiesta prosegue il suo corso ma oggi a Favara è giorno del lutto e del ricordo del piccolo Davide.