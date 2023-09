Lunedì primo giorno di scuola per alcuni alunni in Sicilia

A Palermo tra i banchi nel nome di don Puglisi

1' DI LETTURA

PALERMO – Domani sarà il primo giorno di scuola anche in Sicilia, ma non per tutti. Alcuni istituti hanno deciso di anticipare gli ingressi per le prime classi, mentre a regime saranno tutti seduti tra i banchi a partire dal 13 settembre in ogni scuola di ordine e grado.

A Palermo si inizia nel nome di don Puglisi

A Palermo l’anno scolastico dell’Istituto comprensivo Giuliana Saladino si aprirà con il primo giorno di scuola nel nome di padre Pino Puglisi, a trent’anni dalla sua uccisione, alla presenza dell’arcivescovo, Don Corrado Lorefice. Domani, alle 10 nella sede centrale della scuola in via Barisano da Trani 7 nel quartiere Cep, si svolgerà un incontro, aperto alla comunità scolastica e al territorio, dal titolo “Il messaggio di padre Pino Puglisi alla scuola palermitana”. All’incontro, oltre a Corrado Lorefice che concluderà i lavori, interverranno il dirigente scolastico Giusto Catania, la scrittrice Gabriella Cascio (autrice del libro Ho incontrato Padre Puglisi, La Zisa editore), il teologo Rosario Giuè (parroco a Brancaccio prima di padre Puglisi), Gregorio Porcaro, referente regionale di Libera e vice-parroco di Pino Puglisi a Brancaccio