Lupo dopo l’assoluzione: “Massima fiducia nella magistratura”

Le dichiarazioni del consigliere comunale

PALERMO- “Ho sempre avuto massima fiducia nella magistratura e non ho mai dubitato che la verità sarebbe emersa. La sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste mi ripaga per le tante amarezze che ho dovuto affrontare in questi anni”. Così Giuseppe Lupo, consigliere comunale a Palermo ed ex deputato regionale del Pd, commenta la notizia dell’assoluzione. “Ringrazio gli avvocati Giuseppe Gerbino e Salvatore Battaglia, che mi hanno assistito con grande professionalità, e gli amici che mi sono stati vicini e hanno sempre creduto in me”, aggiunge. Proprio per quella indagine, Lupo fu ritenuto “impresentabile” ed escluso dalla candidatura alle elezioni regionali dall’allora candidata a governatore del Pd Caterina Chinnici, ora in Forza Italia