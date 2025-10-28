L’uragano Melissa si avvicina alla Giamaica: venti fino a 280 Km/h

Il più violento della storia

L’uragano Melissa, che potrebbe essere il più violento a toccare terra in Giamaica e ha già causato diverse vittime, si prepara a colpire il paese caraibico nella tarda mattinata italiana di oggi. Melissa minaccia di causare inondazioni e frane catastrofiche con venti fino a 280 chilometri orari.

L’uragano è stato classificato dagli esperti di categoria 5, il livello più forte, e ha già causato tre morti in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana.

“Non uscite”, ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni “potenzialmente letali” su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005, a Porto Rico e New Orleans.

Se continuerà a rafforzarsi, sarà l’uragano più potente ad abbattersi sulla Giamaica da quando è iniziato il monitoraggio meteorologico. Il Primo ministro Andrew Holness ha avvertito di danni particolarmente significativi nella parte occidentale del Paese. “Non credo che nessuna infrastruttura in quella regione possa resistere a un uragano di categoria 5, quindi potrebbero verificarsi danni significativi”, ha dichiarato alla Cnn, esortando i residenti a evacuare le aree più a rischio.