Lutto a Petralia Soprana: è morto l’assessore Carmelo Conte

Stroncato da un malore improvviso

1' DI LETTURA

PETRALIA SOPRANA (PA) – Lutto al Comune di Petralia Soprana dove è morto Carmelo Conte, assessore. Una notizia che, questa mattina, ha scosso gli abitanti del comune madonita e le scuole del circondario. Una morte improvvisa che ha lasciato attonito il sindaco Pietro Macaluso e i componenti della giunta.

Carmelo Conte, 68 anni, lascia la moglie Aurelia e i figli Fausto e Viviana. Attorno a loro si stringe tutta l’amministrazione comunale e la cittadinanza. Carmelo era molto conosciuto per via della sua attività sindacale con la CGIL Scuola; è stato da sempre il punto di riferimento dei docenti delle alte Madonie. La Camera del lavoro di Petralia Sottana era la sua seconda casa. Ha lavorato in varie scuole come assistente amministrativo ed era andato in pensione lo scorso primo settembre ma il suo impegno per la scuola non si era fermato.

Dal mese di giugno 2022 la sua esperienza e la sua disponibilità l’aveva messa anche al servizio dei cittadini di Petralia Soprana facendo parte della giunta comunale guidata da Pietro Macaluso e accettando la nomina di assessore alle Attività Produttive – Sport, Turismo e Spettacolo ed altro.

Un incarico che aveva accolto con entusiasmo e impegno che stava portando avanti con la sua solita abnegazione e impegno.

I funerali si terranno venerdì 3 febbraio alle ore 15:00 presso la Chiesa Madre.