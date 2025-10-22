 Palermo, lutto nell'avvocatura: è morta Maria Antonietta Falco
Lutto nell’avvocatura palermitana, è morta Maria Antonietta Falco

Aveva 69 anni ed è deceduta al Policlinico
Lutto nell’avvocatura palermitana. È morta l’avvocata Maria Antonietta Falco. A darne notizia è la figlia. Aveva 69 anni ed è deceduta al Policlinico. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 23 ottobre, alle 10:30 nella parrocchia di Santa Luisa de Marillac, in via via Franz Liszt a Palermo.

“La triste notizia della prematura scomparsa ci addolora profondamente. Ci stringiamo alla famiglia, ai collaboratori di studio ed a tutti gli amici in questo momento di grande dolore. Riposa in pace”, scrive il direttivo dell’Aiga Palermo.

