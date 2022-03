Vinse il Premio Oscar nel 1986

Divo timido e seducente, l’attore americano William Hurt è morto ieri a 72 anni per cause naturali. Oscar per ‘Il bacio della donna ragno’ nel 1986, era stato candidato altre tre volte: per ‘Figli di un dio minore’, ‘Dentro la notizia’ e ‘A history of violence’.

La saga ‘Avengers’

Interprete versatile e camaleontico, Hunt compare anche nell’episodio della saga ‘Avengers’ del 2018.