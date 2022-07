M5s di fuoco: Grillo attacca Di Maio, Conte replica a Letta e Di Battista…

I principali fatti della giornata politica

PALERMO- Dopo giorni di silenzio, in questa crisi di govenro, oggi è la giornata di Beppe Grillo. Dal suo blog, il fondatore del Movimento 5 stelle chiede una legge sui due mandati e sui cambi di casacca e attacca Di Maio dicendo che fa politica per lavoro (“Gigino ‘a cartelletta”). Per Grillo serve una legge elettorale proporzionale con lo sbarramento, una legge sulla sfiducia costruttiva.

Nel centrosinistra che oggi vota unito le primarie la spaccatura fra M5s e Pd cresce. Conte replica a Letta: “L’agenda Draghi è lontana dalla nostra sul sociale e non è più tempo di formule e giochi di palazzo”. Nel frattempo Alessandro Di Battista: “Vedrò a giorni se ricandidarmi”.

Nel centrodestra dall’altra parte, la leader di Fdi Giorgia Meloni sottolinea che chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi.

Oggi, infine, Draghi ha fatto gli auguri a Mattarella per gli 81 anni, definendolo “una garanzia di continuità, di stabilità, di rispetto della Costituzione” e convoca i leader di Cgil, Cisl e Uil per mercoledì prossimo.