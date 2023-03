M5s, Di Paola: “Solidarietà ad Abramo, il progetto prosegue”

Il commento del referente regionale del Movimento.

CATANIA – “Esprimiamo piena solidarietà ad Emiliano Abramo, costretto a fare fronte a problemi familiari. Lo ringraziamo per il contributo che ha dato e che, siamo sicuri, continuerà a dare al progetto progressista. Dal canto nostro ci metteremo subito al lavoro, con le altre forze politiche e sociali, per individuare un altro nome di sintesi, accettando e comprendendo perfettamente le motivazioni che hanno spinto il Presidente della comunità di Sant’Egidio a fare un passo indietro. Abbiamo il dovere di offrire un’alternativa unitaria in una città per troppo tempo malgestita e abbandonata dal centrodestra. Il M5S c’è e non si sottrae alle proprie responsabilità”. A dichiararlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito del passo indietro alla candidatura a sindaco di Catania per il Campo Progressista di Emiliano Abramo.