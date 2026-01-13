M5S: “Iv dica che chi governa con Lagalla è fuori dal partito”

"Il campo largo deve essere alternativa al centrodestra"

PALERMO – “A Palermo chiediamo una risposta chiara a Italia Viva: ci dimostrino che chi continua a governare con il sindaco Roberto Lagalla è fuori dal partito. Lo affermi senza giri di parole. Solo così ci potranno essere le basi per lavorare e, in futuro, governare insieme”. Lo dicono i consiglieri comunali del M5s di Palermo Concetta Amella, Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo.

Una presa di posizione che arriva dopo quella di Avs che in Sicilia ha posto dei paletti alla partecipazione di Italia Viva alla coalizione di centrosinistra. “Apprendiamo dalla stampa della presa di posizione del gruppo di Avs rispetto al coinvolgimento nel campo largo del gruppo di Italia Viva – dicono gli esponenti del M5S -. Come giustamente affermato dal nostro coordinatore regionale Nuccio Di Paola, la nostra coalizione deve essere quanto più aggregativa possibile. Tuttavia, bisogna mettere paletti. Il campo largo deve essere un’alternativa al centrodestra. Di conseguenza, non può farne parte chi continua a governare con loro, come ad esempio accaduto a Palermo”.