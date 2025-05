M5s: “Nessuna traccia dei correttivi per l’acqua nel quartiere Arenella”

"Verificheremo se ci saranno i miglioramenti promessi dall'Amap"

PALERMO – “Apprendiamo da alcuni quotidiani che il presidente di Amap, Giovanni Sciortino, ha dichiarato che “Amap già da parecchi giorni ha intrapreso dei correttivi al turno di razionamento idrico previsto nella zona di Arenella e Vergine Maria e che tali misure avrebbero consentito di limitare al minimo i disagi per le utenze. Dispiace constatare che allo stato attuale, nessuno degli ipotetici “correttivi” dichiarati dal presidente Sciortino ha prodotto benefici per i residenti del quartiere Arenella, che anche martedì scorso hanno ricevuto l’acqua dopo 28-30 ore dalla chiusura del lunedì mattina . Lo dicono Antonino Randazzo consigliere comunale M5S e Giovanni Galioto consigliere di settima circoscrizione M5S.

“Verificheremo – aggiungono – se il prossimo martedì mattina ci saranno questi miglioramenti annunciati dal presidente Sciortino. I residenti della borgata Arenella sono stanchi di subire questo pesantissimo razionamento idrico che va avanti da ben oltre 8 mesi, considerato anche che abbiamo il sospetto, documentato, che in alcuni quartieri dove è previsto il razionamento in realtà (e per fortuna aggiungiamo) questo non avviene”.