M5S, Schillaci incalza sulla piscina di Palermo: “Ascoltino gli operatori del settore”

PALERMO – “L’amministrazione di Palermo risolva in tempi celeri le disfunzioni della piscina comunale. Il caos che si trascina da tempo sta danneggiando le società sportive, costrette ad allenarsi e a disputare i campionati niente meno che a Terrasini. L’assessore Figuccia non ha dato alcuna risposta. Ascolti gli operatori del settore e con loro trovi soluzioni immediate”. A dichiararlo è la deputata regionale del M5S Roberta Schillaci che, rispondendo alle sollecitazioni del mondo sportivo, incalza l’amministrazione a risolvere il problema legato alle mancanze strutturali della piscina comunale, non più agibile.

“Chiederò audizione in commissione V – sottolinea la deputata – per trovare insieme agli operatori del settore, alle società sportive olimpiche e paralimpiche, delle soluzioni a livello regionale a breve tempo perché i campionati hanno tempi improcrastinabili, nell’attesa che i progetti del PNRR vedano quanto prima la luce. Invito quindi l’amministrazione comunale a risolvere questo pesante disservizio e a valutare i consigli delle stesse associazioni sportive che ben conoscono il settore. Occorre restituire in tempi celerissimi questo bene alle associazioni sportive della città e ovviamente anche a tutti i cittadini palermitani” – conclude la deputata.