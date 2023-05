M5S, Steni Di Piazza nominato coordinatore provinciale di Palermo

“Ringrazio Conte per la fiducia e gli elettori che hanno creduto nel progetto politico“

PALERMO – Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha nominato il palermitano Steni Di Piazza coordinatore provinciale del capoluogo siciliano.

I coordinatori territoriali “avranno il compito – spiega Conte – di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto”.

Di Piazza, 65 anni, ex senatore e sottosegretario nel governo Conte si occuperà di Palermo città e di tutta la provincia: “Ringrazio il presidente Conte per la fiducia ed il coordinatore regionale Nuccio Di Paola che ha segnalato il mio nominativo. Un ringraziamento speciale rivolgo a tutti i portavoce del Movimento: nazionali, regionali, comunali e di circoscrizione del territorio che hanno gradito la mia nomina, ma voglio ringraziare in modo particolare attivisti, simpatizzanti ed elettori cinquestelle che in questi anni hanno creduto nel progetto politico del Movimento. Solo con il loro fattivo contributo ed il loro attivismo saremo in grado di costruire un progetto politico per la città Metropolitana di Palermo coerente con le ‘cinque stelle’ che costellano il nostro orizzonte e la nostra azione politica. I beni comuni, l’ecologia integrale, la giustizia sociale, l’innovazione tecnologica e l’economia eco-sociale di mercato, assieme alla pace nel mondo, saranno le stelle polari che ci contraddistingueranno”.

La senatrice Dolores Bevilacqua si è congratulata e ha augurato buon lavoro. “Negli ultimi cinque anni Steni Di Piazza, già senatore e sottosegretario nel Governo Conte – scrive Bevilacqua su Facebook – ha mostrato la sua abilità politica e ha saputo costruire relazioni e dialogo, ciò che serve per ripartire dai territori. A Palermo troverà portavoce e attivisti che lo stimano e che collaboreranno con entusiasmo nella strada già intrapresa per far crescere il M5S”.