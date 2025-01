Mafia, operazione contro il narcotraffico: 22 arresti a Siracusa

Le indagini coordinate dalla Dda. I NOMI

SIRACUSA – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 22 persone.

Sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, detenzione, porto illegale di armi da sparo con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e ricettazione.

I nomi di chi è finito in manette

I destinatari delle ordinanze di custodia cautelare in carcere nell’operazione di Siracusa nei confronti di presunti esponenti del clan Attanasio sono: Antonino Aggraziato, di 26 anni; Davide Alfonso, di 27; Mattia Amenta, di 22; Giulio Maurizio Arena, di 49; Gianclaudio Assenza, di 30; Alessio Attanasio, di 55, al quale il provvedimento restrittivo è stato notificato al 41 bis; Mario Bonaventura, di 30; Salvatore Castelli, di 48; Salvatore Catania, di 41; Steven Curcio, di 22; Franca Di Luciano, di 67; Samuele Fava, di 23.

Sono inoltre stati arrestati Cristian Genova, di 22 anni; Anna Giustolisi, di 50; Sebastiano Greco, di 25; Giuseppe Guarino, di 42; Nicholas Lauretta, di 23; Samuele Montalto, di 22; Corrado Piazzese, di, 42.