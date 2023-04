Mafia, 12 anni di carcere all’ex deputato del Pd Ruggirello

Coinvolto nell'indagine sui fedelissimi di Messina Denaro

TRAPANI – Gli inciuci tra mafia e politica, i boss e i loro centri di supermarket per la vendita del consenso elettorale, Cosa nostra che mette le mani sull’isola di Favignana. E’ lo scenario venuto fuori con gli arresti condotti nel 2019 dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione denominata “Scrigno” e che adesso ha trovato conferma nelle sei pronunce di condanna lette oggi poco dopo le 14,30 dopo oltre cinque ore di camera di consiglio dai giudici del Tribunale di Trapani.

Il collegio presieduto dal giudice Daniela Troja, a latere Marroccoli e Cantone, accogliendo se non mella misura delle pene richieste, le conclusioni spiegate nel corso della requisitoria fatta dai pm della Procura antimafia di Palermo, De Leo e Bettiol, ha condannato sei degli otto imputati: pene complessive per 62 anni e otto mesi di carcere.

La pena maggiore è stata infilitta all’anziano ma conclamato consigliere storico della mafia trapanese Nino Buzzitta, 21 anni. Sedici anni all’agrigentino, originario di Ravanusa, Vito D’Angelo che sull’isola di Favignana organizzò la presenza di Cosa nostra, e poi ancora dodici anni al salemitano Vito Gucciardi. Identica pena per il più importante dei politici finiti alla sbarra: condanna a 12 anni per Paolo Ruggirello, ex deputato regionale, all’Ars per un paio di legislature, cresciuto all’ombra del spocialista Bartolo Pellegrino, vicino a Musumeci prima e da ultimo transitato nelle elezioni del 2017 al Pd.

Nei confronti di Ruggirello i giudici hanno cambiato l’accusa da associazione mafiosa a concorso esterno in associazione mafiosa.

Gli altri politici condannati sono l’ex consigliere provinciale Vito Mannina, un anno e otto mesi e Alessandro Manuguerra, ex consigliere comunale di Erice, un anno. Anche per loro i giudici hanno riqualificato l’accusa da voto di scambio politico mafioso a corruzione elettorale. Assoluzione per altrti due imputati (che erano finiti a giudizio per intestazione fittizia di beni), Marcello Pollara e Giuseppa Grignani, con la formula del fatto che non sussiste.