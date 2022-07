Usura, estorsioni e… baci: i Pillera-Puntina alla sbarra

Sono 21 gli imputati che rischiano il processo. Udienza preliminare rinviata.

CATANIA – Tutto rinviato al 14 settembre. Una serie di vizi di notifica ha fatto slittare l’apertura dell’udienza preliminare del processo Consolazione che vede alla sbarra boss e gregari dei Pillera-Puntina, partendo da Nuccio Ieni e Fabrizio Pappalardo. È stato il primo blitz del 2022 per la Dda di Catania: la Squadra Mobile di Catania ha disarcionato il gruppo di piazza ‘Borgo’ nel rione Consolazione (da qui il nome dell’inchiesta) che avrebbero fatto ‘cassa’ attraverso l’usura e le estorsioni. Tra le vittime anche i titolari della famosa pasticceria Quaranta nel borgo di Ognina. Sono 21 imputati (tra cui il collaboratore di giustizia Salvatore Messina, manicomio) e 12 contestazioni quelli inseriti nella richiesta di rinvio a giudizio delle pm Antonella Barrera e Assunta Musella e dell’aggiunto Ignazio Fonzo.

Un puzzle accusatorio che è composto da video e intercettazioni. La polizia ha documentato incontri tra i componenti del clan, ma anche con altri gruppi mafiosi. Ha immortalato anche gli ormai ‘rituali’ baci a stampo. E se Pappalardo non aveva nessuna ritrosia a mostrarsi al Borgo, Nuccio Ieni (cugino di Corrado Favara, figlio della compagna storica del defunto Pippo Di Mauro Puntina) sarebbe stato più attento. Anche se un paio di volte l’obiettivo delle telecamere degli inquirenti lo hanno ‘beccato’ nel bar di via Etnea considerato uno dei luoghi d’appuntamento della cosca Pillera-Puntina. Nuccio Ieni avrebbe avuto frizioni con il capomafia Turi Pillera – così raccontano i pentiti – ma questo non avrebbe compromesso il suo ruolo di ‘vertice’. Almeno secondo le ricostruzioni della Procura etnea. Fabrizio Pappalardo, nella sua ‘cabina di regia criminale’ avrebbe avuto l’aiuto di due personaggi storici del clan Vittorio Puglisi e Carmelo Faro ‘pallettoni’.

Il gup Luigi Barone ha quindi ‘rimandato’ tutti a ‘settembre’. In quella udienza saranno formalizzate le scelte dei riti. Ma già molti hanno annunciato l’intenzione di accedere al rito abbreviato.

GLI IMPUTATI. Maurizio Giacomo Ieni (Nuccio u matuffu), Fabrizio Pappalardo, Gaetano Annatelli, Nicola Cristian Sebastiano Bonfiglio, Carmelo Faro, Giovanni Faro, Massimo Faro, Francesco Nicolosi, Roberto Pappalardo, Carmelo Podestà, Vittorio Puglisi , David Massimo Puleo, Giovanni Recupero, Tommaso Orazio Russo, Fausto Russo, Giuseppe Saitta, Giacinto Ricali, Giacomo Pietro Spalletta, Antonio Battiato, Marco Brischetto, Salvatore Messina (collaboratore).