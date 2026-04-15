Condannato in via definitiva a 10 anni era irreperibile. Si nascondeva a Librino

CATANIA – In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania, la polizia ha arrestato un ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania Bicocca, condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per corruzione e concorso esterno all’associazione mafiosa.L’ex funzionario, 66 anni, originario del Catanzarese, si era reso irreperibile.

Le ricerche eseguite dalla sezione Catturandi della Squadra mobile della Questura di Catania, anche in Calabria, avevano avuto esito negativo, tanto che la Procura aveva richiesto ed ottenuto la dichiarazione di latitanza.

L’Ufficio investigativo della Questura di Catania – coordinato dal Servizio centrale operativo – avviata una serrata attività finalizzata alla cattura, anche attraverso presidi tecnici, ha rintracciato il latitante in un appartamento del quartiere Librino, occupato abusivamente, dove è stato catturato. La polizia ha fatto irruzione e ha sorpreso il latitante su un divano letto, che, insieme a pochi altri mobili e suppellettili, costituiva l’arredo dell’immobile. L’ex funzionario è stato così condotto in Questura e, al termine delle procedure, condotto nel carcere di Agrigento.

L’ ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania Bicocca è Giuliano Gerardo Cardamone, ed è stato arrestato nella nottata dello scorso 12 aprile in un appartamento del quartiere Librino. La polizia, dopo aver monitorato approfonditamente i movimenti dei familiari, ha individuato lo stabile dove l’ex funzionario si nascondeva, situato allo stesso indirizzo di residenza.