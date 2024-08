Mafia, condanna definitiva: ordine di carcerazione per un 34enne

Respinto il ricorso in Cassazione

CATANIA – Ordine di carcerazione per associazione mafiosa, eseguita dagli agenti del commissariato di Adrano hanno nei confronti di un 34enneadranita.

L’uomo deve scontare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione a seguito di sentenza definitiva. Il 34enne in passato aveva commesso svariati reati, riconducibili al clan mafioso di appartenenza, tra i quali la cosiddetta “guardiania”, una forma di estorsione nei confronti dei proprietari di fondi agricoli, nonchè il traffico di sostanze stupefacenti.

Vicende queste per i quali, in passato, è stato arrestato e condannato a pene detentive di 4 e 3 anni. Accertata la sua appartenenza a un clan mafioso, e’ stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere proprio per 416 bis, per poi essere sottoposto ad un periodo di libertà vigilata.

A seguito della recente e ulteriore sentenza di condanna per associazione mafiosa, emessa dalla Corte d’appello di Catania, dopo che il ricorso in Cassazione è stato respinto, quale inammissibile, la Procura di Catania ne ha ordinato la carcerazione. Il condannato, rintracciato presso la propria abitazione, è stato condotto presso una struttura carceraria.