Mafia di Barcellona Pozzo di Gotto: sequestro da 250mila euro

Il provvedimento eseguito dalla polizia

MESSINA – La polizia ha sequestrato beni per un valore di circa 250.000 euro a 4 esponenti del famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) indagati per associazione di tipo mafioso, peculato ed estorsione aggravati dalle finalità mafiose.

Le indagini hanno accertato la riconducibilità di un’impresa del settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e demolizione dei veicoli a un esponente della cosca e ai suoi familiari, nonostante l’impresa fosse confiscata, sia in sede penale che di prevenzione, ed affidata ad un amministratore giudiziario dal 2011.

L’impresa sarebbe stata utilizzata come strumento di illecito arricchimento, attraverso la quotidiana appropriazione del denaro non contabilizzato. Il sequestro riguarda somme di denaro, un fondo comune di investimento e due autovetture.