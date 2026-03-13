Il super manager si è presentato prestissimo al palazzo di giustizia con i suoi legali

PALERMO – Salvatore Iacolino si è avvalso della facoltà di non rispondere. I pubblici ministeri di Palermo lo avevano convocato per interrogarlo nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione.

Il manager della sanità, sospeso dall’incarico di direttore generale del Policlinico di Messina, è arrivato prestissimo al palazzo di giustizia di Palermo, accompagnato dagli avvocati Giuseppe Di Peri e Arnaldo Faro. Pochi minuti per comunicare la decisione di non rispondere al procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e ai sostituti Bruno Brucoli, Gianluca De Leo e Maria Pia Ticino.

Al momento Iacolino è a conoscenza delle contestazioni contenute genericamente nel decreto di perquisizione e nell’invito a comparire che gli è stato notificato nei giorni scorsi.

Generiche sì, ma pesantissime. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ipotizza che abbia siglato un patto con il boss di Favara, Carmelo Vetro: aiuto negli appalti in cambio di posti di lavoro e soldi per le campagne elettorali.