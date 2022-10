“La mafia è anche una questione minorile: la scuola è necessaria”

Intervista con Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale dei minori: "Dati sulla dispersione scolastica allarmanti. Interverremo togliendo il Reddito di cittadinanza".

CATANIA. “L’analisi del fenomeno mafioso è incompleta se si guarda solo alle stragi di mafia e ai grandi boss o latitanti. Bisogna andare a guardare la genesi: e la genesi è la questione minorile. La mafia è anche una questione minorile. Lo dimostra il fatto che a Catania e dappertutto ci siano sempre le stesse famiglie a comandare nonostante le grandi e importanti operazioni delle forze dell’ordine.

Il tema della questione minorile, e mi sconforta molto, è rimasto ai margini della recente campagna elettorale”.



Sono parole urgenti. Opportune e tutte al loro posto, quelle che il Presidente del Tribunale dei Minori, Roberto Di Bella scambia con LiveSicilia.

E’ una questione aperta quella della questione minorile.

Che si manifesta con la dispersione scolastica e si concretizza nella quotidianità.



E l’intervista con il Presidente Di Bella, apre scenari dai quali le istituzioni non possono minimamente tirarsi indietro: “La Città metropolitana di Catania registra punte di dispersione scolastica non degne di un territorio civile: siamo al 25,2%, Una percentuale altissima che si registra, ovviamente, tra i quartieri più degradati”.

Tradotto, significa che migliaia tra bambini e giovanissimi tra i 6 ed i 18 anni che eludono l’obbligo scolastico.

“E’ un dato terribile”

“E’ un dato terribile. Allarmante”. Il dottor Di Bella ha ben chiaro da tempo il quadro col quale si trova a convivere: “Catania è la prima città, delle quattordici città metropolitane, per numero elevato di dispersione scolastica. Verosimilmente, quindi, la prima in Italia”.

E allora, certo che il dato è davvero “terribile e allarmante”.

Servirebbe anche il tempo pieno ma a Catania siamo molto indietro”.

La sinergia con la Prefettura

“Non si tratta solo di numeri ma di un riflesso immediato sulla disoccupazione e sulla delinquenza minorile: due fattori strettamente collegati alla dispersione scolastica. I ragazzi che non vanno a scuola perdono non solo la cultura ma anche la dimensione educativa e relazionale che la scuola ti da.

E questi ragazzi che non vanno a scuola, stanno in strada ed alimentano le fila del lavoro nero e, nella maggior parte dei casi, della malavita comune o organizzata.

Col Prefetto stiamo tentando di porre un freno sensibilizzando i dirigenti a segnalare i casi che interessano le singole scuole”.

“Non mandi i figli a scuola? Ti togliamo il Reddito di Cittadinanza”

“Tra le pieghe della ricezione del Reddito di cittadinanza, c’è un comma che prevede che chi ne usufruisce deve garantire i corsi d’istruzione dei figli. E allora, abbiamo avviato una collaborazione con l’Inps per avere uno strumento che consenta di vedere ridotto o addirittura revocato il Reddito di cittadinanza qualora i genitori non mandino i loro figli a scuola. Appena parte la segnalazione al Tribunale per i minorenni, interveniamo immediatamente.

L’Inps ha già avviato, dietro nostra segnalazione, duecento riduzioni di Reddito di cittadinanza e si è anche verificato che, in alcuni casi, c’erano famiglie che non avevano nemmeno i requisiti per usufruire del Reddito”.

Il Progetto “Liberi di scegliere”

“Stiamo ottenendo risultati importanti. Naturalmente non “allontaniamo” tutti: stiamo interloquendo moltissimo con le famiglie. Anche qualche padre che si trova in carcere ci ha incoraggiato a proseguire nella strada intrapresa ed ha incoraggiato la moglie ad andare via.

A gennaio di quest’anno un detenuto catanese al 41bis, mi ha detto: “Mi aiuti e aiuti mio figlio a cambiare mentalità; in certi quartieri della città di Catania i ragazzi pensano che andare a scuola e rispettare le regole sia da fessi”. E questi sono segnali molto importanti”.

Centro e periferia in mano a scorribande (anche) di minorenni

“Anche tutto questo è collegato alla dispersione scolastica e nel nostro territorio esistono pochissimi asilo nido e pochissime scuole materne. Ci sono quartieri in cui non esiste, di fatto, la pre-scolarizzazione: un bambino si forma tra i 4 ed i 5 anni e quindi ancor prima che faccia la scuola elementare.

La scuola è il luogo dove i bambini assumono le loro prime responsabilità nei confronti degli insegnati e dei compagni. E se mancano questi passaggi fondamentali vengono meno le regole e la cultura. E l’atteggiamento oggi tenuto in strada è strettamente collegato alle politiche sociali di prevenzione che nel corso dei decenni non sono state adeguate”.

Un’azione decisa

“Catania è divisa in ghetto e borghesia ed è inaccettabile per una città così all’avanguardia. Noi ci muoviamo quotidianamente come Tribunale da un punto di vista civile e amministrativo: ma i nostri possono essere solo interventi di natura secondaria. La prevenzione iniziale devono farla le istituzioni e la scuola.

In quartieri come San Cristoforo e Librino stiamo avendo una grossa mano da carabinieri, polizia e finanza.

A me quello che interessa è riportare i ragazzi a scuola.

E lo faremo. La nostra azione è decisa”.