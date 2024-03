Una Fiat 500 come ultimo regalo di Messina Denaro ad una delle amanti

Lorena Lanceri e Matteo Messina Denaro

Comprata nel 2014 a Palermo, le foto tre giorni prima dell'arresto

PALERMO – Che giro ha fatto la macchina. Comprata nel 2014 da Matteo Messina Denaro sotto mentite spoglie e ricomparsa con una nuova targa nel 2023. Al volante c’era Lorena Lanceri, vivandiera e amante di Messina Denaro, condannata lo scorso gennaio a 13 anni e 4 mesi di carcere.

La macchina è una Fiat 500. Per acquistarla il padrino trapanese prima si fece emettere un assegno circolare da una banca in corso Calatafimi, a Palermo, consegnando allo sportello novemila euro in contanti. Poi andò alla concessionaria, sempre a Palermo, e vi aggiunse altri mille euro. Era l’1 novembre 2014 e Messina Denaro aveva in tasca un documento d’identità intestato all’architetto Massimo Gentile, tra i tre arrestati dell’ultimo blitz.

Ricostruendo la “storia” della Fiat 500 la Procura di Palermo e i carabinieri del Ros hanno accertato che il mezzo era stato acquistata a Partinico con la mediazione della concessionaria palermitana dove gli investigatori hanno trovato la documentazione (carta d’identità inclusa).

Nel 2017 la macchina fu solo formalmente venduta all’anziana madre del geometra Andrea Bonafede, un altro prestanome del latitante. Il 14 luglio 2020 la Fiat 500 ricompare con una nuova targa ceduta a Lorena Lanceri, moglie di Emanuele Bonafede. La donna si è presa cura del padrino, tanto da fare ingelosire la maestra Laura Bonafede.

Nelle ultime immagini di Messina Denaro prima dell’arresto si vede il boss, tre giorni prima della cattura, scendere dall’auto e incontrare il latitante a Campobello di Mazara. Forse fu un regalo per la donna. Il boss aveva cresimato suo figlio: alla donna diede i soldi per comprare un Rolex Oyster Perpetual da 6.300 euro.