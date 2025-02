Il parere dei lettori sullo "stato di salute" della mafia

PALERMO – I lettori di LiveSicilia hanno espresso il loro parere e per il 74,29% di loro la mafia risulta ancora potente, il 25,71%, invece, ritiene che sia in crisi.

Un dato preoccupante perché nelle nostre vite, purtroppo, è ancora presente la criminalità organizzata che, come ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, “continua a esercitare il suo fascino in certi ambienti come le borgate in cui i giovani hanno alternative di vita limitate e si identificano in rappresentazioni di potenza di cui ancora gode la mafia”.

I dati preoccupano anche a fronte della maxi retata dello scorso 11 febbraio, quando furono arrestate 181 persone a Palermo, nel frattempo il crimine si sta riorganizzando e, come dice l’oltre 74% dei lettori di Live Sicilia che hanno risposto al quesito, sembra ancora potente.