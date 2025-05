Alle 17 presentato il libro "Se muoio sopravvivimi" di Cordaro e Palazzolo

VENTIMIGLIA DI SICILIA (PALERMO) – Ventimiglia di Sicilia si appresta a vivere una giornata all’insegna della memoria e dell’impegno civile con la “Primavera di Legalità”, un evento che propone due significative iniziative dedicate alla lotta contro la mafia. Domani, 24 maggio, la comunità avrà l’opportunità di confrontarsi con testimonianze dirette e riflessioni profonde sulla giustizia e la legalità.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare. Qui si terrà la presentazione del libro “Se Muoio Sopravvivimi” di Alessio Cordaro e Salvo Palazzolo. Il volume narra la drammatica e toccante storia di Lia Pipitone, madre di Alessio, barbaramente uccisa dalla mafia per essersi ribellata al padre.

Il docufilm “I giorni della guida”

Saranno presenti gli autori e interverranno figure di spicco come la procuratrice Anna Maria Picozzi, il giornalista Rai Roberto Gueli e il capo scorta Ranieri Recuperi. L’evento offrirà un momento di dialogo e approfondimento su una vicenda che incarna la brutalità della mafia e la forza della ribellione.

La serata proseguirà alle ore 21:00 presso l’anfiteatro comunale con la proiezione del docufilm “I Giorni della Guida – Intervista marziana a Paolo Borsellino”. Realizzato da Francesco Vitale e Manfredi Borsellino, il film offre uno sguardo intimo e toccante sulla figura del giudice Paolo Borsellino, a pochi giorni dall’anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Un momento significativo per la città

Sarà un’occasione preziosa per mantenere viva la memoria dei magistrati Falcone e Borsellino e riflettere sul loro indiscusso contributo alla lotta alla criminalità organizzata. Le due iniziative rappresentano un momento significativo per Ventimiglia di Sicilia, sottolineando l’importanza di non dimenticare e di continuare a promuovere i valori della legalità e della giustizia. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.”

La “Primavera di Legalità” rientra nell’azione n. 10 “Primavera di Comunità” del progetto “Custodire il Futuro”, finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR – Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi. L’azione è curata dall’Associazione Nova Musica e prevede un fine settimana ricco di eventi dedicati alla legalità.