Mafia nigeriana al Cara: arrivano le condanne

La cellula criminale del cult Vikings in provincia di Catania.

CATANIA – Per il tribunale di Catania al Cara di Mineo nel 2018 ci sarebbe stata una cellula della mafia nigeriana, precisamente del cult “Vikings” o “Supreme Vikings Confraternity”. È arrivata la sentenza, del troncone ordinario, del processo frutto dell’operazione Norseman che nel 2019 portò ai fermi di diversi indagati non solo nella provincia di Catania ma anche in varie parti d’Italia. Nella struttura – poi chiusa per volere dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini – sarebbe stata creato il gruppo “Catacata Mp (Italy Sicily)” direttamente ‘affiliato’ alla confraternita dei Vikings molto diffusa in Nigeria e con gang criminali in diverse parti d’Europa. Una struttura criminale molto gerarchizzata con ruoli e compiti precisi per gli ‘affiliati’. Una mafia molto violenta quelle nigeriana, che avrebbe addirittura legami anche con i trafficanti di essere umani.

Dai 13 ai 5 anni le pene inflitte dal Tribunale: Anthony Leonard Izedomny 12 anni, Monday Emmanuel 12 anni, Sundaj Aghie 5 anni 3 mesi e 9 mila euro di multa, William Ihugba 13 anni (escluso il ruolo di capo e promotore), Chukwuemera Ozoemena 5 anni e 7 mesi e 9 mila euro di multa, Samuel Oniovosa 13 anni, Osato Iyekekpolor 5 anni 3 mesi e 9 mila euro di multa, Happy Uwaya 8 anni e 3 mesi, Courage Omogbia 13 anni.

Assoluzione piena per Michael Okorie – difeso dall’avvocato Dario Pastore – dall’accusa di reati di droga con l’aggravante mafiosa per non aver commesso il fatto. E per questo il Tribunale ne ha disposto l’immediata scarcerazione. Assoluzioni parziali invece per Ihugba, Aghie, Ozoemena, Uwaya e Omogbia. Le motivazioni saranno depositate – si legge nel dispositivo – tra 90 giorni.