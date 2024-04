Villa e impresa: confiscati i beni ad un esponente dei Trigila-Pinnintula

Valgono 300 mila euro

SIRACUSA – Confiscati beni per 300.000 euro a un pregiudicato 46enne di Noto, attualmente detenuto, ritenuto affiliato da circa 25 anni al clan dei Trigila-Pinnintula.

Il decreto è stato eseguito dalla polizia su proposta congiunta del questore di Siracusa e del procuratore di Catania. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania, ha riguardato un’Audi ‘Q5’, una villa e un terreno alla periferia di Noto e il 100% delle quote societarie di un’impresa edile della quale l’uomo aveva l’effettiva gestione e da anni si era improvvisato imprenditore nel settore edile.

Nel luglio 2018 era stato tratto in arresto in flagranza di reato dalla Squadra mobile di Siracusa perché trovato in possesso di quattro pistole e relativo munizionamento comune e da guerra, di 640 grammi circa di cocaina – per un valore di oltre centomila euro – e di materiale per il confezionamento della droga.

Sempre nel luglio 2018 era stato raggiunto da un’altra misura cautelare nell’ambito dell’operazione denominata ‘Araba Fenice’ condotta nei confronti di 19 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di estorsioni, incendi, furti pluriaggravati, traffico e spaccio di sostanze ad effetto stupefacente.

In particolare all’uomo era stato contestato il delitto di estorsione aggravata dall’aver agito avvalendosi del metodo mafioso. Le indagini patrimoniali avevano accertato, tra l’altro, l’assoluta sproporzione tra i redditi e le entrate ufficiali riferibili al suo nucleo rispetto all’effettivo patrimonio immobiliare, mobiliare e imprenditoriale di cui si era accertata la disponibilità.