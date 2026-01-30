 Magistrati cileni incontrano i pm di Palermo per il “metodo Falcone”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Magistrati cileni incontrano i pm di Palermo per studiare il “metodo Falcone”

Una delegazione in visita alla Direzione distrettuale antimafia
LA VISITA
di
1 min di lettura

PALERMO- Una delegazione della nuova “Fiscalía Supraterritorial del Cile”, guidata dal procuratore generale Ángel Valencia Vásquez, è stata in visita alla Procura di Palermo.

L’incontro rientra nel Programma Falcone-Borsellino per l’America Latina e i Caraibi.

Il programma, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano e realizzato dall’Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana (IILA), promuove il dialogo, lo scambio di buone pratiche e il rafforzamento dei modelli di coordinamento nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

Il procuratore generale Ángel Valencia prima ha incontrato a Roma il sottosegretario di Stato agli Affari esteri Giorgio Silli, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione di sicurezza tra Italia e Cile.

I procuratori Maurizio de Lucia e Ángel Valencia Vásquez

La delegazione di magistrati cileni si è poi spostata a Palermo, dove ha incontrato il procuratore Maurizio de Lucia e la procuratrice generale Lia Sava. All’incontro, per fare il punto sulle più moderne tecniche di investigazione sul crimine organizzato, hanno partecipato anche diversi magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI