Magistrati cileni incontrano i pm di Palermo per studiare il “metodo Falcone”

Una delegazione in visita alla Direzione distrettuale antimafia

PALERMO- Una delegazione della nuova “Fiscalía Supraterritorial del Cile”, guidata dal procuratore generale Ángel Valencia Vásquez, è stata in visita alla Procura di Palermo.

L’incontro rientra nel Programma Falcone-Borsellino per l’America Latina e i Caraibi.

Il programma, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano e realizzato dall’Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana (IILA), promuove il dialogo, lo scambio di buone pratiche e il rafforzamento dei modelli di coordinamento nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

Il procuratore generale Ángel Valencia prima ha incontrato a Roma il sottosegretario di Stato agli Affari esteri Giorgio Silli, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione di sicurezza tra Italia e Cile.

I procuratori Maurizio de Lucia e Ángel Valencia Vásquez

La delegazione di magistrati cileni si è poi spostata a Palermo, dove ha incontrato il procuratore Maurizio de Lucia e la procuratrice generale Lia Sava. All’incontro, per fare il punto sulle più moderne tecniche di investigazione sul crimine organizzato, hanno partecipato anche diversi magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo.