Magistrati della Corte dei conti: “Preoccupazione per il dl sul Ponte”

ROMA – “L’Associazione Magistrati della Corte dei conti esprime forte preoccupazione per lo schema di decreto-legge sulle cosiddette Grandi opere, attualmente in preparazione, che punta a sbloccare il progetto del Ponte sullo Stretto aggirando i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte”. Lo afferma in una nota l’Associazione Magistrati della Corte dei conti.
“Il provvedimento, se approvato, prevederebbe l’emanazione di una nuova delibera Cipess ma svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte dei conti e introdurrebbe un ulteriore scudo per escludere la responsabilità per colpa grave anche in caso di danni alle finanze pubbliche”
Secondo l’Associazione Magistrati della Corte dei conti alla luce della bozza di decreto “si potrebbe ottenere il visto di legittimità” per il Ponte sullo Stretto “senza rimuovere le violazioni di legge già accertate e senza il rischio di azioni della Procura della Corte dei conti per condotte che si rivelassero dannose per gli interessi della collettività”.