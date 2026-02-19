Malata di cancro si sposa in ospedale e muore pochi giorni dopo il sì

Mandy non ha perso il suo spirito positivo nemmeno negli ultimi giorni di vita

Malata di cancro si sposa in ospedale poco prima di morire. Il fatidico sì è stato pronunciato grazie alla collaborazione del personale sanitario di un ospedale in Colorado.

Dopo essersi unita in matrimonio con Damon civilmente, Muranda “Mandy” Lambert aveva programmato una cerimonia nuziale formale. Purtroppo, nel dicembre del 2025, è stata ricoverata in un ospedale di Grand Junction.

Il tumore al quarto stadio e il ricovero

Affetta da un cancro al rene al quarto stadio con metastasi ossee, la donne è stata presa in carico presso l’Intermountain Health St. Mary’s Regional Hospital.

Qui le operatrici sanitarie Berenice Aguirre-Acosta e Ailis Yanez, madre e figlia, si sono offerte di aiutarla ad organizzare un matrimonio da favola. Anche il personale del reparto ha sposato il progetto.

La cerimonia si è svolta nella sala d’attesa dell’ospedale decorata per l’occasione e gremita di familiari e amici della coppia ma anche di sanitari. Persino i dipendenti che non erano in turno il giorno della celebrazione hanno voluto essere presenti.

Malata di cancro si sposa in ospedale, le parole per il marito

Nel corso della cerimonia, Mandy ha voluto ringraziare pubblicamente il marito per il sostegno ricevuto durante la lunga battaglia contro il tumore: “Da quando mi sono ammalata, lui è sempre stato al mio fianco”.

Pochi giorni dopo il sì, la donna è deceduta. Di lei, amici e familiari ricordano la determinazione, l’umorismo e la capacità di affrontare anche le fasi più complesse con uno spirito positivo. “Finché sono qui, bisogna vivere un giorno alla volta. La vita è troppo breve per non divertirsi”, aveva affermato.

