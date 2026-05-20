La notizia da fonti della Farnesina (nella foto)

Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Lo fanno sapere fonti della Farnesina.

Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Ieri erano stati recuperati corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri.

I corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive sono stati recuperati dall’equipe di soccorso che si era immersa poco prima delle 8 ora italiana nell’atollo di Vaavu.