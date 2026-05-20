 Maldive, recuperati gli ultimi due cadaveri dei sub italiani
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Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani

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La notizia da fonti della Farnesina (nella foto)
ATOLLO DI VAAVU
di
1 min di lettura

Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. 

Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Ieri erano stati recuperati corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri.

I corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive sono stati recuperati dall’equipe di soccorso che si era immersa poco prima delle 8 ora italiana nell’atollo di Vaavu.

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