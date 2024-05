Malore per il ministro Crosetto: costretto ad un altro ricovero in ospedale

Ha dovuto lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa

ROMA – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato, nella serata di ieri martedì 21 maggio, in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo rende noto la Difesa.

Secondo quanto trapela, il ministro avrebbe accusato un malore e, dopo un consulto con un medico, si sarebbe deciso il ricovero in ospedale. Con un’ambulanza privata il ministro è stato così portato al San Carlo da Nancy per ulteriori accertamenti.

Si tratta della stessa struttura dove il 13 febbraio scorso Crosetto era stato ricoverato d’urgenza: era stato lo stesso esponente FdI a presentarsi a piedi al pronto soccorso, dopo aver accusato forti dolori al petto. La coronarografia a cui è stato sottoposto aveva evidenziato una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi.

I messaggi di vicinanza a Crosetto

“Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo la notizia dell’arrivo in ospedale del collega.

“Esprimo vicinanza al ministro Crosetto con l’augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione”. Lo dichiara Carlo Calenda.

Vicinanza anche dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: “Al caro amico Guido Crosetto giungano gli auguri più sinceri di una pronta guarigione. L’auspicio è quello di poterlo vedere presto di nuovo al lavoro ancora più determinato”.