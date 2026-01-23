Maltempo al Sud, lunedì in Cdm lo stato d’emergenza e prime risorse

Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni

ROMA – Il Consiglio dei ministri lunedì delibererà “la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti” dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry, “anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, come rende noto Palazzo Chigi, presiedendo “oggi pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati”.

All’incontro, spiega la nota di Palazzo Chigi, “hanno preso parte il Ministro Nello Musumeci, in collegamento da Catania; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano”.

Meloni “ha rinnovato la solidarietà propria e del Governo tutto alle comunità coinvolte e il ringraziamento a Dipartimento, presidi territoriali, Regioni, Comuni e prefetti per il lavoro di previsione e di allertamento”, riferisce il comunicato, in cui si rimarca che “è anche grazie alla sinergia istituzionale prontamente attivata se non si sono registrate vittime, nonostante la considerevole quantità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste”.