 Maltempo, aliscafi per le Eolie fermi: scuole chiuse a Lipari e a Salina
Maltempo, aliscafi per le Eolie fermi: scuole chiuse a Lipari e a Salina

L'unico mezzo al momento operativo è la nave Nerea
LIPARI – Collegamenti marittimi veloci da e per le Eolie sospesi per via delle avverse condizioni meteomarine che stanno imperversando dalla tarda serata di ieri. L’unico mezzo a viaggiare, con riserva di approdo, negli scali di Vulcano, Lipari, Santa Marina Salina, Filicudi e Alicudi è la nave Nerea di Caronte&Tourist isole minori.

Al momento nei litorali più esposti non si registrano criticità. Attraverso le forze dell’ordine e la Protezione civile comunale si sta procedendo a un costante monitoraggio anche in previsione del peggioramento nelle prossime ore, così come previsto dal dipartimento della Protezione civile regionale. Le scuole del Comune di Lipari e dell’isola di Salina, a seguito di ordinanza sindacale, sono rimaste chiuse e lo saranno anche martedì 20 gennaio.

