Meteo, Protezione Civile: allerta arancione a Palermo

L'avviso della Protezione Civile.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle oggi fino alle 24 di domani. Su Palermo, l’aggiornamento prevede l’allerta arancione. Per domani, invece, è prevista allerta gialla, secondo un lancio dell’agenzia Ansa. Nel frattempo, in Sicilia, continua l’emergenza maltempo specialmente nel Trapanese, come stiamo raccontando qui. Nella foto d’archivio Mondello allagata.