Maltempo, annullato il Lungomare Fest di domenica

Salta la tappa del 21 maggio.

CATANIA. A causa delle condizioni meteo avverse, l’edizione del “Lungomare Fest” fissata per domenica prossima, 21 maggio, è stata annullata. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Catania. Resta confermato, invece, sottolinea la nota, l’appuntamento precedentemente stabilito per domenica 4 giugno.