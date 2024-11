In azione soprattutto fra Riposto, Giarre, Acireale e Aci Sant'Antonio

CATANIA – Dalla mezzanotte alle 17.30 di oggi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania hanno eseguito 136 interventi in tutto il territorio della provincia per i danni causati ieri dal maltempo. In particolare si lavora a svuotamenti d’acqua, recuperi e verifiche.

Le zone principalmente interessate sono Riposto, la frazione di Torre Archirafi, Giarre, Acireale ed Aci Sant’Antonio. Sedici gli interventi in corso riguardanti danni d’acqua in genere, servizi di assistenza e dissesti statici.

Richiamato personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. Sono ancora da espletare 33 interventi riguardanti danni d’acqua.