Il ciclone Ines sulla Sicilia, allagamenti e disagi: atteso il picco

Le zone più colpite. Previsto un peggioramento

PALERMO – Piogge intense, vento, temperature in calo. Come previsto dai meteorologi, il vortice afro-mediterraneo ha raggiunto l’Isola, provocando danni e disagi nella maggior parte delle province. Nella giornata dell’allerta arancione, in cui molte scuole della Sicilia sud-orientale sono rimaste chiuse per precauzione, si sono già registrati allagamenti e pesanti problemi alla viabilità.

Il monitoraggio della protezione civile

“Invitiamo tutta la cittadinanza a prestare massima attenzione negli spostamenti e a procedere con cautela lungo le vie cittadine”, è l’appello della protezione civile che in queste ore sta costantemente monitorando l’evoluzione delle condizioni meteo, che in base alle previsioni peggioreranno nel pomeriggio.

Piogge intense tra Palermo e Trapani

Tra le province di Palermo e Trapani sarebbero già caduti fino a sessanta millimetri di pioggia in poche ore, con conseguenti allagamenti. Nel Palermitano le strade si sono trasformate in fiumi a Termini Imerese, a Bagheria, ad Altavilla Milicia, San Nicola L’Arena e a Trabia. In quest’ultimo caso un’automobilista è rimasta impantanata per l’allagamento del sottopassaggio di contrada Sant’Onofrio ed è stata messa in salvo dai carabinieri.

Allagamenti in città e in provincia

Allagamenti anche a Partinico, Borgetto. In città un albero caduto su una macchina in corso Calatafimi, dove la pioggia intensa ha anche scoperchiato i tombini. Un altro albero ha ceduto in via Sciuti, finendo in parte su un’auto parcheggiata. Automobilisti sono rimasti impantanati a Partanna Mondello e in via Ugo La Malfa. Disagi anche in centro, per allagamenti in via del Papireto, in corso Alberto Amedeo e alla Noce. Allagata anche la via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla.

Disagi nel Trapanese

Nel Trapanese i disagi più pesanti si registrano a Mazara del Vallo, con allagamenti sulla strada del lungomare, nel quartiere Makara e a Tonnarella. Forti venti sferzano il Messinese e il Catanese: hanno sfiorato i settanta chilometri orari.

Come evitare i rischi

Nel frattempo la protezione civile regionale ha diffuso un vademecum per invitare i cittadini a prendere precauzioni. “Quando viene diramata un’allerta, è possibile compiere alcune azioni preventive per ridurre il rischio – spiegano -. Consigliamo di non dormire nei piani seminterrati e di evitare di soggiornarvi. Proteggete i locali che si trovano al piano strada e chiudete le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non vi esponete a pericoli”

“Se dovete necessariamente spostarvi – aggiungono – valutate prima il percorso ed evitate le zone allagabili. Valutate bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso.

Condividete quello che sapete sull’allerta e sui comportamenti corretti. Verificate che la scuola dei vostri figli sia informata dell’allerta in corso e sia pronta ad attivare il proprio piano di emergenza”.