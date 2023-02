Maltempo, collegamenti per Grammichele: situazione critica

Fango, detriti, alberi sradicati lungo le arterie stradali. (Foto blog Ultima ora di Franco Assenza)

GRAMMICHELE. Una situazione di isolamento. Danni, frane, alberi caduti e carreggiate invase da fango e detriti. La situazione, allo stato attuale, è oltre i limiti della praticabilità. Assai rischioso è allo stato attuale raggiungere Grammichele dalla Ss 514 Catania-Ragusa, laddove in diversi tratti e, nel caso in specie nelle direzioni Vizzini-Francofonte-Lentini e Coffa-Chiaramonte Gulfi-Ragusa.

In questo caso, lungo la Statale la fanghiglia ha, su ampi tratti, ridotto la carreggiata anche nella misura del 50 per cento.

Grazie alle documentazioni fotografiche fornite dal blog Ultima ora di Franco Assenza di Vittoria stiamo seguendo la situazione in tempo reale.

Massima prudenza

Gli agenti della Polstrada di Caltagirone e i responsabili della sezione compartimentale dell’Anas di Catania pertanto, raccomandano massima prudenza, in quanto le interruzioni non sono ancora segnalate. I vigili del fuoco di Caltagirone e Palagonia sono impegnati in svariati interventi. Sia per rimuovere alberi caduti, sia per liberare e mettere in sicurezze luoghi in cui sono stati spazzati dal vento anche pali della luce. Le due strade provinciali che consentono di accedere al centro abitato di Grammichele, dalla Statali 514 e 683, variante Libertinia di Caltagirone, sono impraticabili.

Fango, detriti, alberi sradicati e, in alcuni casi anche frane di una certa rilevanza stanno impedendo la percorribilità. L’unica arteria praticabile per raggiungere Grammichele, al momento e solo forse per poco, dalle direzioni Vizzini- Ragusa è la vecchia strada, vale a dire la Ss 124, sia da Vizzini scalo, sia da Caltagirone prolungamento ponte San Bartolomeo.