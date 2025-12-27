 Maltempo, crolla un muro nei pressi del cimitero di Enna
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Maltempo, crolla un muro nei pressi del cimitero di Enna

Il cedimento ha interessato una porzione significativa della piazza
DELIMITATA L'AREA
di
1 min di lettura

ENNA – Un muro di contenimento è crollato nella piazza antistante l’ingresso principale del cimitero di Enna. L’episodio, secondo le prime valutazioni, sarebbe riconducibile alle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio nelle scorse ore.

Il cedimento ha interessato una porzione significativa della piazza: calcinacci e parti metalliche si sono riversate sulla sede stradale. Non risultano al momento feriti. L’area è stata delimitata per motivi di sicurezza, mentre sono in corso le verifiche per accertare le cause del cedimento e valutare gli interventi necessari al ripristino.

Sul posto, i volontari della protezione civile.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI