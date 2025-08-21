Maltempo in Italia, perturbazione in transito: allerta arancione

Temporali irregolari, localmente intensi, ecco dove

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Perturbazione in transito. La giornata sarà contrassegnata da condizioni di maltempo a carattere irregolare al Nord, soprattutto sul Triveneto.

Temporali irregolari, localmente intensi su Toscana e Umbria, occasionali sul resto del Centro. Sarà più stabile sul resto delle regioni. Ampiamente soleggiato al Sud, salvo rovesci in Campania. Venti moderati a prevalente direzione meridionale.

Maltempo in Italia

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Venti da nord, una perturbazione sfila verso il Centro.

Giornata caratterizzata da un’atmosfera instabile sulle regioni centrali dove ci saranno dei temporali irregolari, localmente intensi. Precipitazioni attese anche in Campania e alcune sulla Basilicata. Entro sera peggiora tra Veneto e Friuli e poi su Molise e Puglia con rovesci o locali temporali. Aumento termico.