Maltempo su tutta l’Italia, arriva l’anticiclone russo-siberiano

Piogge sul versante tirrenico. In generale a Nord della penisola si prevede maltempo di stampo invernale, con "tanta neve sulle Alpi soprattutto oltre gli 800 metri

2' DI LETTURA

Maltempo su tutta Italia, con piogge soprattutto sul versante tirrenico, mentre l’arrivo dell’anticiclone russo-siberiano annuncia possibili nevicate a bassa quota a Nord-Ovest. Nel Centro-Sud, rileva il sito iLMeteo.it, si segnalano nel weekend rovesci intensi attesi, in un contesto di temperature più miti: “prestiamo dunque attenzione – rileva il sito – in particolare nelle zone colpite nell’ultima settimana, Ischia e la Calabria ionica”.

L’anticiclone russo-siberiano “condiziona in modo determinante i rigidi inverni sia in Asia sia nel nostro continente”, osserva il meteorologo Mattia Guessoni, de iLMeteo.it, negli ultimi giorni ha raggiunto Polonia, Germania e Scandinavia con freddo intenso e nevicate in pianura, e adesso il suo arrivo è atteso anche nell’Italia settentrionale, con “neve localmente in pianura sul Basso Piemonte e a quote collinari sul resto del settentrione”. Il generale a Nord della penisola si prevede “maltempo di stampo invernale”, con “tanta neve sulle Alpi soprattutto oltre gli 800 metri”.

Tuttavia in Italia il freddo non durerà a lungo perché da domani si prevedono correnti di scirocco, con un graduale aumento delle temperature. Sulle Alpi sono previste altre nevicate, ma a quote superiori ai 1.200 metri. La prossima settimana si annuncia meno fredda, ma instabile, con piogge nel Centro-Nord seguite da due giorni di tempo asciutto. Se la previsione venisse confermata al 100%, osserva il meteorologo, la festa dell’8 dicembre potrebbe essere accompagnata da pioggia alternata a schiarite per tutto il fine settimana.

Nel dettaglio:

Sabato 3: A Nord, piogge diffuse, neve oltre gli 800 metri, fino al mattino anche sui 300 metri in Piemonte; al Centro, piogge diffuse e forti sulle regioni tirreniche, neve a 1.500 metri; a Sud, rovesci anche forti su regioni ioniche e Campania specie dal pomeriggio.

Domenica 4: a Nord nuvoloso con precipitazioni nevose oltre i 1.200 metri; al centro, piogge sparse sulle Tirreniche; a Sud, tempo instabile su Campania e Salento.

Lunedì 5: a Nord qualche fenomeno residuo, specie al Nord-Ovest; al Centro tempo instabile con rovesci; a Sud, schiarite.