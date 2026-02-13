Raffiche di vento, oltre 100 interventi dei pompieri nel Catanese

Criticità a Sant’Alfio e Milo

CATANIA – Notte e mattinata di intenso lavoro per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute su tutto il territorio etneo.

Dalle 00.00 alle 11.00 di oggi sono stati 114 gli interventi già espletati in provincia, legati prevalentemente all’allerta meteo: cartelloni divelti, pali e alberi pericolanti, oltre a diversi casi di dissesti statici.

Al momento si registrano 12 interventi in corso e ben 134 ancora da espletare, in gran parte per alberi pericolanti e problemi strutturali.

La situazione più critica riguarda la presenza di alberi caduti o a rischio lungo le strade nei territori di Sant’Alfio e Milo, dove le squadre stanno operando per ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità.